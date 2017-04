Nuovi amori in quel di Hollywood. Sembrerebbe che Orlando Bloom, single da qualche settimana, stia uscendo con Nina Dobrev, stella di The Vampire Diares. Non ci sarebbe nulla di serio, perchè il bel Bloom avrebbe dichiarato di non volere nulla di serio, nè un “rapporto esclusivo”.

E la ex fidanzata di Orlando, la reginetta del pop, Katy Perry, come l’avrà presa? Quando a marzo i due avevano dichiarato di essersi presi una pausa, la Perry aveva detto: «si può continuare a voler bene al proprio ex fidanzato, senza odiarsi». E in effetti la bella Katy è apparsa in splendida forma durante il primo weekend del Coachella 2017. Che dire? Morto un papa…