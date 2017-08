Hip Dips, o fianchi a violino, sono la nuova mania di Instagram: la celebrazione dei fianchi femminili un tempo visti come un difetto.

Per anni le donne hanno lottato contro i loro fianchi a violino, o “hip dips”, come vengono chiamati online: oggi questa forma anatomica viene celebrata sui social con foto e commenti positivi.

Hip Dips: cosa sono?

Da non confondere con le maniglie dell’amore, gli hip dips sono una particolare forma dei fianchi, che ricorda le linee morbide di un violino. Non dipendono dal peso ma dalla costituzione: gli hip dips non si possono combattere con diete dimagranti perché dipendono dalla forma del bacino di ognuno.

Anche l’altezza in cui si trovano le ossa dei fianchi influenza la presenza o meno degli hip dips: un motivo in più per accettarli così come sono.

Hip Dips e la “body positivity” trasmessa dal web

Questa ondata celebrativa che vede gli hip dips non più come un difetto ma un pregio da esaltare intende ribaltare la visione che alcune donne hanno del proprio corpo. Vedere le proprie forme come una particolarità in più e non come qualcosa da contrastare è il pregio maggiore di questa mania di Instagram, che spinge le utenti a condividere la foto dei propri “fianchi a violino”, contagiando la “body positivity” che questo trend ha innescato.

Una forma del corpo da non demonizzare

È già da un paio d’anni che celebrities come Kim Kardashian, sfoggiando le proprie curve, hanno contribuito a far diventare quella dei fianchi generosi un trend in continuo aumento. Sempre più donne puntano ad avere un lato B super sviluppato grazie all’esercizio fisico: ma gli hip dips non erano messi nel conto.

Inizialmente demonizzati, i fianchi a violino sono stati invece difesi da esperti di fitness, come Kelly Bakewell, che su Instagram ha rassicurato: “sono del tutto normali, moltissime donne li hanno. Si possono ridurre con l’esercizio fisico se la loro forma accentuata è dovuta a un accumulo di grasso, ma è impossibile farli sparire”. Ed è giusto invece amarli e sfoggiarli con naturalezza, perché sono parte di milioni di donne nel mondo.