Anche il Google Developer Group di Catania, partecipa al Google Hashcode, l’evento internazionale che si svolgerà in contemporanea in Europa, Medio Oriente e Africa, organizzando per l’occasione un hub.

Ma di cosa si tratta?

#hashcodeCT è una competizione di programmazione a squadre rivolta a studenti e professionisti che si svolgerà domani, a partire dalle 15:30, presso la sala studio del Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Università degli Studi di Catania.

I vari team sceglieranno un linguaggio di programmazione e proveranno a risolvere un problema di vita reale che sarà scritto e rilasciato da Google.

L’evento, sponsorizzato da SiciliaNews24, Codemotion, Idealarm, Officina Informatica, Globus Television e la fotocopisteria Einstein, sarà occasione per assistere anche ad alcuni interessantissimi talk. Innocenzo Sansone, Community Manager di Codemotion, ci parlerà di questo ecosistema dedicato all’innovazione, incentrato sugli sviluppatori e la programmazione e aperto a tutte le tecnologie e i linguaggi di programmazione. Con un network interazionale di oltre 30.000 sviluppatori e 350 speaker provenienti da tutte le parti del mondo e dalle più importanti realtà IT, Codemotion può essere considerata una delle più grandi conferenze tecniche in Europa.

Durante l’hashcode potremo ascoltare anche Nicolò Annino, CEO di Idealarm, che ci parlerà di “WI-IoT (Internet of Things, Without Internet)”, una tecnologia dell’IoT inventata e sviluppata dalla Idealarm Ltd.

Alla fine dell’evento sarà previsto un momento di networking accompagnato da un rinfresco per tutti i partecipanti.

Prenota il tuo biglietto su Eventbrite, GRATUITO – https://goo.gl/sfOMo0

Per partecipare alla competizione è necessario iscriversi qui:

https://events.withgoogle.com/hashcode2017-signup/registrations/