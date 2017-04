Cosa farebbe la tua mano se potesse fuggire via da te?

E’ la storia di “Handy”, il film di Vincenzo Cosentino girato in più di 20 luoghi nel mondo. Cosentino non ama definirsi “regista”, preferisce essere considerato un cantastorie che investe su se stesso e su un grandissimo sogno fatto…”a mano”.

E’ la Sicilia il punto di partenza del viaggio della mano destra di Martini, che decide di ribellarsi al suo padrone, ed è sempre la Sicilia il punto di approdo dell’idea di Cosentino. Il film nasce dalla volontà di raccontare un Sud diverso da quello che tutti raccontano, e dall’ambizione di volerne incarnare i valori e l’identità. Cosentino porta da solo il suo film al cinema, e da solo lo ha realizzato, occupandosi della fotografia, dei costumi e, soprattutto, degli effetti speciali. Nonostante le turbolenze che l’autodistribuzione comporta, però, è tutto pronto: Handy verrà proiettato, in anteprima nazionale, dal 20 al 26 aprile al Cinestar I Portali e al cinema Iris di Messina. Abbiamo deciso, così, di fare qualche domanda a Vincenzo, e di mostrarvi il trailer e il backstage del film.

Vincenzo, Handy è una mano che si ribella al proprio padrone. Come e perché è nata questa idea?

«E’ nata dalla voglia di creare un qualcosa di diverso dal solito. Volevo anche creare una metafora. La mano che scappa dal corpo non è altro che il siciliano che migra dalla propria terra perché il proprio “corpo” molte volte non riesce a valorizzarlo. Poi la mano Handy, una volta fuggita via, riesce ad affermarsi e a diventare la miglior mano scrittrice di sempre.»

Gli effetti speciali: quali strumenti ha usato?

«Ho creato il film praticamente quasi tutto da solo, senza finanziamenti, e mi sono dovuto adattare a ciò che avevo. Avevo un computer portatile con 512 mega di ram. Era molto lento ma era ciò che avevo. Ho fatto tutti gli effetti speciali lì.»

La scelta di autodistribuirsi: perché?

«Preferirei non rispondere a questa domanda. Dico solo che ho dato e ho fatto tutto il possibile e l’impossibile ad oggi per rispettare un impegno preso con tanta gente comune, ma dal grande cuore, che voleva che io portassi Handy in italia.»

Inviti i lettori di SiciliaNews24 all’anteprima di Handy che verrà proiettato dal 20 al 26 aprile in anteprima nazionale al Cinestar (i Portali) a Catania e all’Iris di Messina

«Se volete vedere un qualcosa di diverso, creato per avere e dare un significato…allora Handy vi aspetterà a “mani” aperte.»