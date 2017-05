Il Guinness World Record ha accertato il record della cubbaita più lunga del mondo raggiunto a Mazara del Vallo lo scorso 6 ottobre in occasione della V edizione di Blue Sea Land Expo dei Distretti Agroalimentari del Mediterraneo, Africa e Medioriente.

La “cubbaita”

La cubbaita (torrone tipico dell’area Mediterranea e Mediorientale), preparata attraverso l’impiego di circa 3.000 kg di ingredienti (zucchero, sesamo, pistacchio e mandorle) ha tagliato il traguardo dei 789,30 metri, superando il record precedente di Mazzarino (695 metri).

Il presidente del Distretto della Pesca e Crescita Blu, Giovanni Tumbiolo, ha immediatamente inviato un messaggio di ringraziamento al maestro pasticciere Nicola Fiasconaro, vero protagonista e coordinatore del guinness con i suoi laboratori, i pasticcieri dell’Associazione “Duciezio” presieduta dal prof. Salvatore Farina e guidati da Davide Scancarello, tutti i maestri pasticcieri e torronari siciliani e dei Paesi del Mediterraneo.

Un ringraziamento al Sindaco di Mazara del Vallo, On. Nicola Cristaldi, per aver messo a disposizione la splendida location della kasbah mazarese, al suo staff ed al Comandante dei Vigili Urbani, Salvatore Coppolino; un vivo apprezzamento all’Assessore regionale all’Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, On. Antonello Cracolici, al Presidente della Camera di Commercio di Trapani, Cav. Giuseppe Pace, e al Direttore del Banco Alimentare, Marco Lucchini.

Il notaio Anna Giubilato ha certificato la misurazione del record; l’avv. Cristina Barbato ha coordinato lo staff del Distretto Pesca che ha contribuito al raggiungimento di un risultato che riempie d’orgoglio Mazara del Vallo e la Sicilia.