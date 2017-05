Continua con successo il road show ideato dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confcommercio Catania “Guidiamo il Turismo”, che ha fatto tappa a Riposto, sito ricco di interesse e dalle potenzialità ancora inespresse. Motivo per cui è stato inserito nel progetto che mira ad esaltare le bellezze del territorio creando una rete capace di non lasciare ai margini del turismo vaste aree dell’hinterland catanese.

Fare rete per creare esperienze

“Il museo del mare e del vino, il planetario, le chiese e i palazzi, abbiamo avuto l’opportunità – ha dichiarato il presidente del Gruppo Giovani Imprenditori, Pietro Ambra – di scoprire le bellezze di questo borgo marinaro e di notare come importante sia la presenza della pro loco, custode di questo straordinario patrimonio ed in prima linea nel posizionamento del prodotto turistico. Ma questo non basta, occorre organizzarsi in rete e creare esperienze che possano allungare il tempo di permanenza del visitatore e rendere questi luoghi destinazioni turistiche».

Creare esperienza significa offrire servizi e collegamenti rapidi che permettano al turista di programmare il suo soggiorno ed arricchirlo con escursioni che possano spaziare dal mare alla montagna, con percorsi tematici e con degustazioni di tipicità locali e, per questo motivo, fare rete tra gli operatori del settore e i Comuni interessati è assolutamente indispensabile per una programmazione mirata e sostenere lo sviluppo nella territorialità di riferimento.

Da Riposto alle Isole Eolie

In quest’ottica di crescita e concertazione, condivisa dai Giovani Imprenditori, si sta muovendo l’amministrazione comunale che punta a riprendere i collegamenti rapidi per le isole Eolie con partenza dal porto di Riposto: «Questa iniziativa promossa dai Giovani Imprenditori di Confcommercio Catania che ci ha visti coinvolti e protagonisti della V° tappa del road show – ha detto il sindaco Enzo Caragliano -, punta a mettere in circuito tutte le realtà produttive locali e sfruttare le potenzialità che Riposto è in grado di offrire. Una Riposto che è sempre più ricettiva e non può mancare di proseguire su questa linea. Siamo ben favorevoli ad aprire tavoli tecnici con il Gruppo Giovani Imprenditori perché questa sinergia porterà sicuramente un arricchimento non solo alle attività produttive e quindi commerciali, ma anche all’economia del settore turistico e all’economia di tutti i miei concittadini».