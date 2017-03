PALERMO – Domani, sabato 11 marzo, alle ore 9:30, al Centro Sperimentale di

Cinematografia ai Cantieri Culturali alla Zisa (via Paolo Gili 4) sarà

presentato al pubblico il progetto “GreenLab ai Cantieri”, con

ingresso libero.

Il progetto, finanziato con il bando “Giovani per la valorizzazione

dei beni pubblici”, è promosso dalla Presidenza del Consiglio dei

Ministri-Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale.

Un grande spazio da riqualificare, tre padiglioni che diventeranno una

vera e propria casa dell’ecologia: grazie a Green Lab tre padiglioni

di quello che fino a questo momento è stato chiamato Spazio Marceau ai

Cantieri Culturali alla Zisa subiranno una trasformazione sostenibile,

nel rispetto delle strutture interessate e dell’ambiente, e nell’arco

di diciotto mesi si darà luce ad un centro di riferimento per

l’ambiente e per la cultura ecologica, con un Centro Polifunzionale in

cui svolgere attività mirate al miglioramento degli stili di vita, un

Centro di documentazione per l’ambiente, e un Centro di Educazione

Ambientale e alla Sostenibilità e di laboratori per ragazzi.

I padiglioni dello Spazio Marceau ospiteranno anche un ambiente in cui

organizzare eventi culturali, incontri pubblici, workshop e seminari e

uno spazio destinato al co-working per la condivisione di

professionalità e competenze, nell’ottica della gestione economica e

sostenibile di spazi lavorativi e per la promozione della

progettazione partecipata.

All’incontro parteciperanno, Gianfranco Zanna, presidente di

Legambiente Sicilia, Andrea Cusumano, assessore alla cultura del

Comune di Palermo, Lillo Di Chiara, referente regionale della rete

inFEA, Alessio Dossi, coordinatore Ostello Parco Monte Barro (Centro

di educazione ambientale), Giuseppe Finocchio, presidente

dell’associazione Italian Community of Designers, gli architetti Paola La Scala e

Mimmo Fontana, Sergio Marino, ssessore all’ambiente del

Comune di Palermo, Mario Pagliaro, coordinatore polo solare CNR;

Ettore Sessa, docente universitario, ex facoltà di architettura di

Palermo; Sebastiano Venneri, presidente Vivilitalia Legambiente

Turismo.

Concluderanno il convegno, il sindaco di Palermo Leoluca Orlando e Rossella Muroni, presidente nazionale di Legambiente.