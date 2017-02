Grave lutto per Valerio Staffelli, lo storico inviato di “Striscia la notizia“: è morto il fratello Alessandro a soli 51 anni. Non sono state rese note le cause del decesso, ma pare fosse malato da tempo.

Alessandro Staffelli, odontoiatra molto rinomato, già presidente regionale dell’Associazione Italiana Odontoiatri, era conosciuto ed apprezzato anche per il suo impegno umanitario e nel volontariato.

Tantissimi i messaggi di affetto e cordoglio per Valerio Staffelli, che su Twitter scrive: «Grazie a tutti per le condiglianze, mio fratello era un bravo medico e una brava persona, troppo giovane per “scappare” da qui. R.I.P. Dando».