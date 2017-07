Domani, venerdì 28 luglio, a partire dalle 19.30, l’Università degli Studi di Palermo festeggerà i laureati magistrali dell’Ateneo della sessione di luglio con il Graduation Day.

Il Corteo

Il Corteo dei laureati partirà dal Complesso Monumentale dello Steri, sede del Rettorato (piazza Marina, 61) e proseguirà per via IV Aprile, via Alloro, via Torremuzza, via Nicolò Cervello, via Lincoln, Villa Giulia ed arriverà all’Orto botanico dove si svolgerà la cerimonia che culminerà col tradizionale “lancio del tocco”.

Il Corteo sarà aperto dal rettore Fabrizio Micari, dal pro rettore Vicario Fabio Mazzola, dal direttore generale Antonio Romeo, dal pro rettore alla Didattica Laura Auteri, dal pro rettore alla Ricerca Girolamo Cirrincione, dal pro rettore all’Internazionalizzazione Ada Maria Florena, dal pro rettore alle Politiche di Sviluppo dell’Ateneo Francesco Paolo La Mantia, dai componenti del Consiglio di Amministrazione e Senato Accademico, dai Presidenti delle cinque Scuole di Ateneo.

Il tocco corrispondere alla Scuola di appartenenza

Ogni Laureato riceverà l’attestato di partecipazione ed il tocco del colore corrispondente alla Scuola di appartenenza.

Scuola delle Scienze Umane e del Patrimonio Culturale (Arancio)

Scuola delle Scienze Giuridiche ed Economico-Sociali (Azzurro)

Scuola di Medicina e di Chirurgia (Rosso)

Scuola Politecnica (Viola)

Scuola delle Scienze di Base ed Applicate (Verde)

I Laureati e i partecipanti sono invitati a pubblicare selfie e foto della cerimonia sui social network utilizzando gli hashtag #laureatiUniPa e #UniPa2017_GrDay

Le foto migliori saranno raccolte per creare un album fotografico sui social network ufficiali di Ateneo.

Il concerto

Dopo il lancio del tocco si esibirà in concerto il gruppo iGEM (acronimo che sta per Girotondi ElettroMagnetici) interamente formato dai docenti e ricercatori UniPa Marco Beccali (docente di Fisica Tecnica, batteria), Marina Bonomolo (dottoranda presso il DEIM, contrabbasso e voce), Antonio Covais (ingegnere, armonica), Mariano Ippolito (docente di Impianti elettrici, chitarra), Rosario Lo Franco (docente di Fisica, piano e voce) e Ciro Spataro (docente di Misure elettriche ed elettroniche, voce) a cui, in occasione del Graduation Day si aggiungerà il violinista Manlio Vitale.

Il gruppo, che ha iniziato ad esibirsi in pubblico in occasione dell’ultima Notte dei Ricercatori, ha suonato in diversi eventi, accademici e non, un repertorio di cover dei classici della musica rock-blues, da Muddy Waters ai Beatles tra gli altri.