Arriva a Catania la terza edizione della Google I/O Extended. Mercoledì 17 maggio, a partire dalle ore 8:45 avrà inizio, presso il Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Università di Catania, la Google I/O 2017 Extended Catania, l’evento-conferenza della durata di tre giorni, (17 – 18 – 19 maggio), ricco di competizioni, attività di progettazione ed attività formative su temi dell’informatica made in Google, e non solo, legati al mondo della programmazione, del design e del business.

L’evento

L’evento è organizzato dal Google Developer Group Catania e Women Techmakers Catania, con il supporto di Google Business Group Catania, FabLab Catania, le associazioni Palestra per la Mente e Youth Hub Catania, le community Programmatori a Catania e Big Data for You, e vari altri attori dell’ecosistema tecnologico catanese.

Cos’è la Google I/O?

La Google I/O è una conferenza annuale organizzata da Google che ha come scopo principale quello di presentare le novità di casa Google. Quest’anno la conferenza si terrà al Shoreline Amphitheatre di Mountain View, California, e si articolerà in tre giornate consecutive dal 17 al 19 maggio.

L’edizione 2017

«Se da un lato la DevFest rappresenta un momento di aggiornamento professionale, con contributi da parte di grossi esperti del settore, dall’altro la Google I/O Extended ne rappresenta uno dal tono più rilassato e familiare, animato perlopiù dagli stessi membri della community e con il vivo supporto di aziende, associazioni, scuole, università ed altre community e realtà locali. Insomma, un vero e proprio lavoro di squadra grazie al quale gli attori territoriali catanesi si coordinano per creare valore per sé e per gli altri». Lo dichiara Fabio Arceri, local manager Gdg Catania.

«Quest’anno – prosegue Arceri – abbiamo voluto far sì che i protagonisti non siano gli speaker ma i partecipanti, i quali, oltre a poter seguire i classici speech e lo streaming on-line dell’evento principale dagli Stati Uniti, potranno cimentarsi con un elevato numero di attività pratiche (dette hands-on), quali workshop, attività tutorate collaborative di approfondimento e progettazione, e vere e proprie competizioni, in gergo dette hackathon».

Fin dalla sua nascita, il GDG Catania si propone al meglio delle sue possibilità e competenze per contribuire al rilancio e allo sviluppo dell’identità e del valore tecnico e umano del nostro territorio, dunque conseguentemente anche dell’economia locale. Questo evento annuale, insieme a tutte le altre attività continuative svolte durante l’anno dai Google developer catanesi, rappresenta uno dei più importanti momenti della vita di questa community, un momento in cui i risultati di un lungo anno di lavoro prendono forma attraverso un bilancio concreto e pubblicamente visibile.

Come partecipare

L’evento è aperto a chiunque. Per partecipare è necessario prendere il proprio biglietto su EventBrite https://goo.gl/UPnRn1

La partecipazione alle hackathon e ai workshop è invece a numero chiuso, pertanto sarà necessario registrarsi ai workshop desiderati oltre che all’evento principale (i link ai form di registrazione sono disponibili sulla medesima pagina EventBrite).