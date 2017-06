Quest’estate sdraiarsi a prendere il sole a pelo d’acqua non sarà un problema, bisognerà solo scegliere il gonfiabile giusto.

Perché prendere il sole in riva al mare quando lo si può fare sopra una pizza galleggiante?

Che sia per una gita al lago o per le vacanze al mare, è il caso di dare un’occhiata a questi nuovi trend per non passare inosservati. Su cosa preferiresti prendere il largo, una ciambella rosa, un unicorno o una fetta di pizza?