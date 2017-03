PALERMO – Gli asportano mezzo polmone, che dai successivi esami istologici è risultato sano. E’ quanto accaduto a Enzo La Fata, un impiegato 61enne, che è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico presso il centro di eccellenza Ismett.

Un terribile errore determinato da una diagnosi sbagliata: tumore. Da qui la denuncia della vittima di questo nuovo caso di malasanità, che ha portato all’apertura di un’inchiesta della procura di Palermo per lesioni colpose gravi. Sembrerebbe, infatti, che quello che è stato diagnosticato come tumore, altro non sarebbe stato che una lesione provocata da una tubercolosi contratta dal paziente quando era bambino.

Il caso è stato attenzionato anche dall’assessore regionale Baldo Gucciardi, che ha inviato gli ispettori per acquisire tutta la documentazione e cercare di far luce sull’accaduto, e nello specifico per cercare di capire se ci sono state criticità nel percorso terapeutico ed assistenziale.