PALERMO – Giuseppe Tornatore, sostenitore della Partita della Vita 2017. Il regista bagherese premio Oscar con Nuovo Cinema Paradiso, ieri a Palermo per ricevere la cittadinanza onoraria, ha accolto l’invito degli organizzatori per promuovere l’evento del 6 maggio a favore delle persone con lesioni al midollo spinale.

Insieme a Tornatore anche il sindaco Leoluca Orlando in veste di testimonial, con il Comune di Palermo fra gli enti promotori dell’evento del 6 maggio, che vedrà scendere in campo a scopo di beneficenza l’Associazione Medici Onlus, la Nazionale Attori, la selezione Regionale della Polizia Municipale e il Football club antimafia. L’incasso della Partita della Vita del 6 maggio (inizio alle 20) sarà devoluto alla Sezione Sicilia della Faip, la Federazione delle Associazioni Italiane dei Paratetraplegici, per le sue attività a favore delle persone con lesioni al midollo spinale.

Biglietti e Info

I biglietti per la Partita della Vita sono in vendita presso i seguenti punti vendita: Teatro Savio via Evangelista di Blasi 102/B, Teatro Orione via Don Orione 5, tutte le filiali di Palermo di Banca Nuova, Punti vendita Tickettando: Point 1 via Notarbartolo 5/c,Point 2 via Maqueda 290, Kalta Tennis via Beato Angelico 16, Diamond Card, via Catania 20.

Tribuna Vip 20 euro, Tribuna 10 euro, Gradinata 5 euro, Curva 5 euro. Ragazzi under 14 accompagnati da adulto con biglietto entrano gratis.

Info www.partitadellavita.it, pagina Facebook Partita della Vita 2017, Twitter @partitavita, Instagram partitadellavitapa.