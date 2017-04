“Quali sono i motivi che hanno impedito al Giro d’Italia di attraversare anche la città di Belpasso?”.

La domanda è stata pubblicamente rivolta dal sindaco di Belpasso, Carlo Caputo, all’assessore regionale al Turismo, Anthony Barbagallo, a margine della conferenza stampa di presentazione del 4° Giro dell’Etna, promosso da Asd Fuorisella. All’incontro, svoltosi oggi pomeriggio in municipio, avrebbe dovuto partecipare anche l’esponente del Governo regionale, trattenuto altrove a causa di un imprevisto.