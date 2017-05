BELPASSO (CT) – “Passa il Giro d’Italia e il Comune ripulisce le strade provinciali, che non sono nostre e sulle quali non abbiamo competenza. Ripuliamo la SP 160 unicamente per senso di responsabilità”.

La polemica

Lo ha dichiarato oggi il sindaco, Carlo Caputo, che ha voluto sottolineare anche: “L’assessore Regionale al Turismo, Anthony Barbagallo, ha pensato a tutto: stanno asfaltando molte strade, le stanno ripulendo. Ha pensato anche a come isolare Belpasso dal Giro: era difficile, mi dicono appassionati di ciclismo, ma la motivazione evidentemente era forte ed alla fine c’è riuscito. Così Belpasso non avrà alcun beneficio dal Giro, piuttosto pagherà i costi di queste pulizie straordinarie e della discarica”.

Il dirigente Regionale ha dichiarato: “Il percorso della tappa è stato deciso dall’organizzazione del giro, da RCS”. Sarebbe invece gradita – chiede Caputo – una risposta direttamente dall’Assessore, meglio ancora un commento sulle scelte fatte per la tappa Pedara – Messina. Sarà un caso che l’onorevole è pedarese? Grazie assessore Anthony Barbagallo, faremo di tutto per portare un nostro rappresentante alla Regione, almeno eviteremo simili ‘dispetti'”.