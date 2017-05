Dopo la Sardegna, tocca alla Sicilia. Un giorno di pausa e oggi si riparte. Il Giro d’Italia 2017 raggiunge lo “stivale”. Oggi, alle 12,00, partirà la tratta Cefalù-Etna. Un percorso di 181 chilometri, di cui gli ultimi 18 in salita. Si tratta della quarta tappa, che probabilmente chiarirà, quantomeno, i favoriti al titolo.

Partenza da Cefalù, località a circa 60 chilometri da Palermo, prevista per le 12,05. Verso le 13,20, inizierà la salita del monte Femminamorta, poi lo scollinamento tra le 14,30 e le 15,00. Dopo la salita, ci sarà una lunga discesa fino alla zona adibita al rifornimento e il traguardo volante di Bronte, che si trova a 124 chilometri dalla partenza. Infine, si arriverà all’Etna. I ciclisti partiranno da Nicolosi verso le 16,30 e, dopo aver superato il secondo traguardo volante posto a Francavilla, probabilmente arriveranno al vulcano verso le 17-17:30. Gli ultimi chilometri della salita finale vedono un percorso asfaltato su strada larga, con un pendenza intorno al 6 per cento. Una volée finale, quindi, poco faticosa.

Dove guardarlo

Il Giro d’Italia verrà trasmesso in TV, come sempre. La Rai trasmetterà la diretta integrale della gara, con collegamenti a partire dalle 12,00 su Raisport Hd, e dalle 14 in switch su Rai Due fino al traguardo finale. Sarà disponibile anche su Eurosport, in diretta quasi integrale, dalle 13,00.

