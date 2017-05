L’olandese Tom Dumoulin vince il Giro d’Italia 100. La corsa si è conclusa Piazza Duomo, a Milano. Terzo posto per il siciliano Vincenzo Nibali, arrivato ventisettesimo in quest’ultima tratta. Secondo posto per il colombiano Quintana. Dumoulin vince diventando il primo olandese ad aver mai vinto il Giro.

Vincenzo Nibali vanta, negli ultimi 7 anni, due vittorie del Giro d’Italia (2013 e 2016), un secondo posto nel 2011 e due terzi posti (2010 e 2017). Il messinese spiega: “Più di questo non si poteva fare. Abbiamo sempre cercato di attaccare ma le energie erano queste. Le crono sono state l’ago della bilancia, in due giornate mi sono mancate le gambe, una sul Blockhaus e ad Oropa. La gestione non è stata semplice e abbiamo dato il massimo simo alla fine”.

La tratta giornaliera è stata vinta da un altro olandese, Jos Van Emden. Dumoulin è arrivato secondo e a fine gara dichiara: “È incredibile e pazzesco. Non so cosa dire, non l’avrei mai immaginato. Quando ho superato il traguardo mi hanno detto ‘hai vinto, hai vinto’, poi quando ho visto il monitor sono rimasto di ghiaccio. Sono stato forte e fortunato, Nairo ha fatto una grandissima gara quest’oggi. Non volevo sentire indicazioni sui distacco ma dopo che ho passato la metà mi hanno detto di non prendere rischi e ho capito…”.

CLASSIFICA GENERALE

1. Tom Dumoulin (Ned-Sunweb) in 90h34’54”

2. Nairo Quintana (Col-Movistar) a 0’31”

3. Vincenzo Nibali (Ita, Bahrain) a 0’40”

4. Thibaut Pinot (Fra) a 1’17

5. Ilnur Zakarin (Rus) a 1’56”

6. Domenico Pozzovivo (Ita) a 3’11”

7. Bauke Mollema (Ned) a 3’41”

8. Bob Jungels (Lux) a 7’04”

9. Adam Yates (Gbr) a 8’10”

10. Davide Formolo (Ita) a 15’17”

ORDINE D’ARRIVO

1. Jos Van Emden (Ned-Lotto) in 33’08”

2. Tom Dumoulin (Ned-Sunweb) a 0’15”

3. Manuel Quinziato (Ita-Bahrain) a 0’27”

4. Vasil Kiryienka (Blr) a 0’31”

5. Joey Rosskopf (Usa) a 0’35”

6. Jan Barta (Cze) a 0’39”

7. Greg Preidler (Aut) a 0’51”

8. Bob Jungels (Lux) a 0’54”

9. Jan Tratnik (Slo) a 0’57”

10. Andrey Amador (Crc) a 1’02”

13. Vincenzo Nibali (Ita) a 1’09”

27. Nairo Quintana (Col) a 1’39”

28. Thibaut Pinot (Fra) a 1’42”

33. Ilnur Zakarin (Rus) a 1’49”