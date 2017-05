Domani, 17 maggio è la Giornata mondiale contro l’omofobia e la transfobia. L’Arcigay Palermo e il Palermo Pride sostengono, partecipano e comunicano tre eventi:

Alle 11.00 Arcigay incontra gli studenti del liceo statale “Don Michele Arena” di Sciacca nell’ambito del progetto “Good as you”.

Alle 17.30 il Palermo Pride incontra il sindaco di Palermo per la firma di una missiva da indirizzare al Governo Italiano.

Alle 20.00 l’inizio della veglia pubblica in centro a Palermo.

Una delegazione di Arcigay Palermo incontrerà alle 11.00 gli studenti dell’istituto di istruzione secondaria statale “Don Michele Arena”, di Sciacca (Agrigento). Nell’ambito dell’incontro “Good as you” creato per la Giornata Mondiale contro l’omofobia e la transfobia, due classi di IV, una di V e alcuni alunni del liceo Pedagogico e del liceo Classico parteciperanno alla Giornata presentando le loro riflessioni originali sui temi della libertà dell’uguaglianza e della tolleranza.

Gli altri appuntamenti

Nel pomeriggio invece una delegazione del Coordinamento del Palermo Pride sarà a palazzo delle Aquile per un incontro con il Sindaco di Palermo Leoluca Orlando che firmerà una lettera da inviare al Governo Italiano. La missiva è una formale richiesta di intervento in Cecenia, teatro di arresti, morte, tortura e persecuzione per centinaia di omosessuali.

“In relazione al loro orientamento sessuale non tradizionale o al sospetto di questo”, questa la logica dietro uccisioni e la traduzione di attivisti o semplici sospettati verso una “prigione segreta”. Il Presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani ha pubblicamente denunciato l’accaduto con un intervento alla plenaria del Parlamento europeo e Arcigay ha lanciato un appello al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. In occasione dell’incontro il Comune di Palermo isserà la bandiera Rainbow.

Per l’undicesimo anno consecutivo la città di Palermo diventa la scena della “veglia ecumenica di preghiera per il superamento dell’omofobia e della transfobia” che vede coinvolte diverse comunità cristiane (cattoliche, valdesi, luterane) e laiche sotto il patrocinio del Comune di Palermo.

La partenza sarà alle 20:00 da via Generale Magliocco e la fiaccolata percorrerà via Ruggero Settimo e via Emerico Amari per terminare alla Chiesa Valdese in via dello Spezio, dietro il Politeama con un incontro di preghiera. Cristiani di diversa confessione si riuniscono per ricordare le vittime di discriminazione basate sull’orientamento sessuale e testimoniare le esperienze di superamento dell’omofobia e della transfobia. L’organizzazione della Veglia è a cura di, tra gli altri, Chiesa del Gesù (Casa Professa), Chiesa Evangelica Luterana, Comunità San Francesco Saverio di Palermo, Comunità Kairòs di Palermo, Chiesa Valdese di via Spezio, Parrocchia dell’Addaura e Parrocchia di S. Pietro e Paolo.