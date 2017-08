Gilda Buttà, la nota pianista internazionale in concerto in due dei teatri di pietra più belli in Sicilia. La musica di Chopin, Liszt, Debussy, Gerschwin e Morricone nel cuore di Tindari e Catania (il 16 e il 17 agosto). E’ sua la mano che ha inciso la colonna sonora de “La leggenda del pianista sull’oceano e di altri capolavori, come Canone inverso, Love affair, Gli intoccabili, Frantic, Vittime di guerra, Il Papa buono, Bugsy.

Dal Jazz a Morricone

Si tratta di un’artista molto particolare pronta a regalare al pubblico forti emozioni grazie ad un importante repertorio che spazia dal classico al jazz, da Morricone alle sue composizioni. Talento prodigio, la siciliana Buttà fin da giovanissima inizia a collezionare premi nei concorsi pianistici a livello nazionale e nel 1976 vince il premio Franz Liszt. Inizia così un’intensa attività concertistica che oggi la rende un’artista nota ai teatri più importanti del mondo. Ha suonato per le più importanti istituzioni, sia come solista che in formazioni da camera, in tutta Europa, Usa, Sud America, Giappone, Corea, Cina, Russia e Israele.

Il programma

Il programma in dettaglio: F.Chopin, Ballata op.23 n.1 in sol min; F.Liszt, Un sospiro e Rapsodia Ungherese n.2; C.Debussy, Clair de lune; G.Gershwin, I got rhythm, The man i love e Preludio n.3; E.Morricone, suite da “la leggenda del Pianista sull’oceano, a Mozart reincarnated, Nocturne with no moon, Magic waltz (A.Tommasi), The crisis, The crave (J.R.Morton), Playing love e Enduring movement; A.Piazzolla, Retrato de Alfredo Gobbi, N.Kapustin, Toccatina.