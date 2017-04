La coppia Vacchi- Gabriele, affiatatissima ormai da circa tre anni, spopola sui social e in particolari modo su Instagram. Hanno accompagnato tutta la stagione con i loro balletti in diretta da Miami e hanno fatto sognare i followers con la loro vita, fatta di mondanità e divertimenti.

Vedendo i due così uniti e complici, la domanda sorge spontanea: quando le nozze? Anche se apparentemente il re e la regina della mondanità italiana nel mondo sembrerebbero ostili a qualsiasi forma di convenzione o vincolo sociale, i due avrebbero dichiarato a Diva e Donna che sarebbero molto felici se arrivasse un bambino, anche perché- dichiara Vacchi- “ci sentiamo come marito e moglie, ormai condividiamo di tutto.”

La Gabriele, però, avrebbe qualcosa da replicare: “Un figlio? Certo, ne sarei felice. Spero solo che Gianluca non sia “pazzo” come padre. Mi piacerebbe, però, che mio figlio, come Gianluca, sapesse divertirsi e apprezzare il lato divertente della vita”.

Che dire? Attendiamo fiduciosi!