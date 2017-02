Dopo la bufera mediatica scatenata dalla messa in onda della trasmissione de Le Iene, l’assessore regionale Gianluca Miccichè rassegna le sue dimissioni e lo comunica attraverso una nota duffusa alla stampa.

“La vicenda dei fratelli Pellegrino, che mi ha profondamente addolorato e turbato, ha assunto una dimensione mediatica che va al di la dei fatti e che consegna un’immagine deformata della mia persona e del

mio impegno politico – afferma Gianluca Miccichè -. La situazione che si è determinata non mi consente di continuare con serenità il mio lavoro, per questa ragione e per tutelare la dignità delle istituzioni ho rassegnato le mie dimissioni da Assessore al Lavoro e alle Politiche Sociali al Presidente della Regione.