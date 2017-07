Come da pronostici Giancarlo Cancelleri è il candidato designato dal mMovimento 5 stelle per la presidenza delle Regione Sicilia. La proclamazione è avvenuta ieri sera nel corso di un incontro che si è tenuto al Castello a mare a Palermo alla presenza di Beppe Grillo, Davide Casaleggio, Luigi Di Maio e tanti parlamentari nazionali.

Giancarlo Cancelleri, deputato dell’Ars vicinissimo ai vertici del Movimento, era il super favorito, il candidato in pectore che in questi anni ha rivestito il ruolo di leader dei grillini di Sicilia.

La proclamazione fatta da Beppe Grillo

A Beppe Grillo è toccato il compito di aprire la busta e leggere il nome del vincitore delle “regionarie”: “La Sicilia è un paradosso, come l’Italia, è colta e incolta, se non si fanno le cose qua difficilmente possiamo farle nel continente”.

Hanno votato sulla piattaforma Rousseau “4350 iscritti certificati”, ha affermato Grillo. Cancelleri ha raccolto il 51,1% dei consensi, pari a 2.224 voti. Questi i voti degli altri 8 candidati: Trizzino Giampiero: 742; Cappello Francesco: 623; Zito Stefano: 215; Foti Angela: 211; Tancredi Sergio: 116; Listi’ maman Ali’: 111; Marano Jose: 70; Scarcella Giuseppe: 38.

Le parole di Cancelleri dopo la proclamazione

“Grazie, davvero a tutti. Lo so che è una grande responsabilità, che non mi prendo da solo. Tutti insieme dobbiamo andare avanti. Io ho avuto la fortuna di essere in questi anni insieme ad altri 13 deputati regionali, grazie all’unione che abbiamo avuto a differenza degli altri ci siamo sentiti a casa. La Sicilia che abbiamo a cuore è quella dove le cure sono di qualità e funzionano, quella in cui i nostri giovani non se ne vanno per trovare un lavoro, quella delle imprese che vedono tutelati i loro prodotti. In questi anni abbiamo messo in campo tante iniziative”.