A Palermo extracomunitario tenta di corrompere poliziotto e viene arrestato. Le manette sono scattate per Evans Ebabio Gyambibi, 42enne ghanese, responsabile del reato di istigazione alla corruzione.

Il reato si è concretizzato allo sportello dell’Ufficio Immigrazione della Questura, in via S. Lorenzo, dove lo straniero era giunto per richiedere il rinnovo del permesso di soggiorno.

A fronte di specifiche domande da parte dell’operatore dello sportello circa il possesso dei requisiti necessari per ottenere il titolo di soggiorno, lo straniero assumeva un atteggiamento taciturno fino a mostrare un evidente nervosismo.

Ultimata la consegna dei documenti e la procedura di acquisizione dei dati biometrici, all’atto di congedarsi, il ghanese allungava il braccio ed offriva all’operatore dello sportello una somma di denaro, ben occultata nel palmo della mano.

“Si compiva, così, – specifica la polizia – senza dire alcuna parola, ma esprimendosi lo straniero attraverso il più eloquente dei comportamenti corruttivi, il tentativo di addomesticare la pratica e di influenzare l’ operatore nella direzione di una celere e positiva conclusione dell’iter amministrativo”.

Il poliziotto rifiutava il denaro e bloccava lo straniero traendolo in arresto per il reato di istigazione alla corruzione.