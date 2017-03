Gettano rifiuti per strada e finiscono on line, direttamente sul canale Youtube del Comune di Comiso. E’ quanto accaduto ai cittadini che nei giorni scorsi hanno scaricato per strada rifiuti di ogni tipo, compresi quelli ingombranti come frigoriferi, creando montagne di spazzatura.

La scelta del sindaco di Comso, Filippo Spatato, è stata quella non solo di multare le persone responsabili, ma anche di metterli in rete, diffondendo sul canale Youtube del Comune le riprese realizzate con il sistema di videosorveglianza del paese, accompagnato dalla canzone ‘Siam tre piccoli porcellin’.

Il sindaco Spataro aveva già preannunciato sulla sua pagina Facebook la diffusione del video affermando che continuerà la sua lotta a tutela della civiltà e della pulizia del paese e mettere in ridicolo chi sporca Comiso.