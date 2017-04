Per SiciliaNews24 inizia una nuova stagione, ricca di sfide e nuove avventure ma soprattutto di grande impegno.

Il nostro obiettivo è quello di crescere ogni giorno di più, diventando un punto di riferimento nel panorama dell’informazione del nostro territorio.

Oltre a seguire la cronaca siciliana per ogni provincia, gli avvenimenti principali della politica regionale, e gli eventi di interesse sociale e culturale, puntiamo ad essere in prima linea nella promozione delle start up siciliane e di tutte quelle iniziative che creano crescita e sviluppo.

La nostra sezione dedicata al vegan, al food e agli eventi enogastronomici è ricca di appuntamenti, per venire incontro agli appassionati.

Ci sentiamo di rivolgere un ringraziamento particolare a Marco Vaccarella, giornalista attento e grande professionista, direttore della testata dal 2009 che è stato e sarà per noi un punto di riferimento nella nostra attività.

Sotto la sua guida abbiamo intrapreso una grande avventura, un progetto editoriale multimediale in crescita che ci ha già regalato tante soddisfazioni.

Da oggi il nuovo direttore è Germana Bevilacqua, una giornalista che ha maturato la sua esperienza sulla carta stampata e che adesso approda a questa nuova sfida.

Grazie anche a tutta la redazione, a tutti i collaboratori.

Buon lavoro

Ignazio Aragona