ROMA – Dopo il debutto dello scorso maggio al Teatro Orione di Roma, torna “Georgie il musical”, tratto dalla novella di Mann Izawa “Lady Georgie”, reso celebre in Italia dall’anime (cartone animato) tuttora presente in alcuni palinsesti televisivi.

A vestire i panni dei fratelli Abel e Arthur Buttman saranno i gemelli messinesi Umberto e Daniele Vita: doppiaggio cantato Disney, conduttori tv, disegnatori, cantanti e attori, attualmente impegnati sul set di una fiction prossimamente in onda su Rai 1.

Adattamento teatrale di Claudio Crocetti, musiche del Maestro Tiziano Barbafiera, libretto di Diego Ribechini, revisione testi di Elisabetta Tulli, regia e corografie di Marcello Sindici, vincitore degli ultimi Broadway Word Italy Award 2016 come miglior spettacolo con partitura originale e Premio a Brunella Platania come miglior attrice non protagonista, “Georgie il musical” ritorna in scena con un nuovo allestimento e un cast in gran parte rinnovato.

“Da sempre appassionati di manga, fumetti e anime, siamo emozionatissimi di poter fare parte del nuovo cast di“Georgie il musical” – dichiarano Umberto e Daniele Vita. Un sogno che si avvera, perché interpretare due personaggi che hanno fatto la storia del manga e della tv degli anni ’80, è un’emozione unica: farli rivivere in carne e ossa in una chiave musicale mozzafiato. Fratelli nella vita e fratelli sul palco…quanti hanno questa fortuna!”