PALERMO – Il presidente Crocetta, con un’ordinanza ai sensi della legge

191, ha autorizzato la Protezione civile regionale all’ avvio immediato dei

lavori di dragaggio del porto rifugio di Gela.

La procedura era ferma poiché si

attendeva l’esecuzione della caratterizzazione del materiale, che potrà essere

disponibile dopo due mesi. Nelle more la sabbia verrà conservata in un deposito

temporaneo coperto, non potrà essere utilizzata o riciclata.

“Con tale procedura – fice Crocetta – si può rendere accessibile nel giro di qualche mese

il porto e fare partire i lavori complessivi per circa 3 milioni e mezzo di

euro”. Il lavoro rientra nell’accordo delle misure compensative tra Regione

comune ed Eni.