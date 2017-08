Gatti contro cani – Una divertentssima gallery che soltanto chi ha un cane ed un gatto possono capire! Si tratta delle bellissime illustrazioni di Bird Bon.

Quasi tutti, sicuramente almeno una volta nella vita, avrete sentito dire questi luoghi comuni. Il gatto si lega alla casa, il cane si lega al padrone, quindi il cane é migliore. Oppure ancora, Il gatto é autosufficiente mentre il cane senza padrone non riesce a fare neanche i bisognini, allora il gatto é milgiore. Uno scontro che va avanti da secoli e che continuerá sempre ad andare avanti. In queste simpatiche illustrazioni, Bird Bon, mette in mostra gli aspetti predominanti che contraddistinguono i due animali.

Voi siete d’accordo?