La versione di questo gateau di patate stupirà per consistenza e gusto. Adatto a chi ha problemi di intolleranza al lattosio e a chi si nutre cruelty free. Gli ingredienti presenti in questa ricetta sono alla portata di tutti per cui mano ai fornelli e buon appetito! Ovviamente potrete sostituire le spezie secondo il vostro gradimento. Scoprirete che anche senza i soliti sapori si può mangiar con gusto.

Ingredienti (x4):

6 patate medio-grandi

125 g di tofu

olio evo q.b.

latte di riso q.b.

panna di riso q.b.

pan grattato q.b

lievito alimentare q.b.

prezzemolo q.b.

curry, noce moscata, sale e pepe nero q.b.

Preparazione:

Lessate le patate senza sbucciarle.

Nel frattempo sbollentate anche il panetto di tofu per qualche minuto in modo da fargli perdere il sapore dal retrogusto amaro (dipende dalle marche). Scolatelo e mettetelo da parte dandogli un’asciugata sommaria con della carta assorbente.

Quando le patate saranno pronte scolatele, fatele raffreddare e pelatele.

Sbriciolate il tofu e mixatelo con un po’ di latte di riso e curry in modo da ottenere una crema densa ma non troppo.

Adesso schiacciate le patate con la forchetta e aggiungete la crema di tofu, il lievito alimentare, l’olio evo, il curry, la noce moscata, il prezzemolo, il sale ed il pepe nero. Fate sì che il composto non sia troppo secco ed eventualmente allungate con altra crema di riso.

Oliate una pirofila o delle cocottine, se volete servire in monoporzioni, cospargete di pan grattato e versate il composto alternandolo con la crema di riso cospargendone la superficie di pan grattato.

Infornate a 180° per circa 20-25 minuti in forno ventilato con un giro extra di grill di 5 minuti.

Servite il vostro gateau di patate senza latte quando è tiepido.