PALERMO – Una gara di cucina tra dieci giovani chef provenienti da Sicilia, Calabria, Campania e Puglia per incoronare il Miglior Chef under 30 del Sud Italia.

Martedì 31 gennaio alle 12:00, alle Terrazze di Mondello a Palermo, si svolgerà la “Gara di Gusto”, la competizione ideata dal quotidiano online Cronache di Gusto che ha come obiettivo quello di scovare i migliori talenti della cucina italiana.

Quella di martedì prossimo sarà la finale di una competizione itinerante che va avanti da quasi un anno, mesi in cui giovani chef di Sicilia, Calabria, Puglia e Campania si sono sfidati manche dopo manche, fino a giungere ai 10 finalisti che si contenderanno il titolo in una sfida all’ultimo piatto.

Presidente di giuria sarà lo chef Mauro Uliassi, due stelle Michelin con il suo “Ristorante Uliassi” di Senigallia, che assaggerà e valuterà i piatti dei dieci concorrenti in gara. A suo fianco una giuria composta da chef e giornalisti di settore provenienti da tutta Italia.

Ma chi sono i 10 chef finalisti della Gara di Gusto? Tre i siciliani: Salvo Campagna del ristorante Secondo Tempo di Termini Imerese, Giuseppe Raciti di Zash di Riposto e Tommaso Stancampiano della Locanda del Gusto di Palermo. Due i campani, ovvero Luigi Salomone di Piazzetta Milù di Castellammare di Stabia e Valentino Buonincontri del ristorante Bertie’s bistrot di Nola; e due anche i calabresi, Antonio Biafora del Biafora Restaurant di San Giovanni in Fiore e Emanuele Strigaro di Strigaro a Palazzo Foti a Crotone. Infine, dalla Puglia provengono Donato Calvi di Calvi Ristorante ad Altamura, Domenico Capogrosso dell’Osteria del Buono di Trani e Salvatore Amato di Borgo Valle Rita a Ginosa Marina.

“Per Cronache di Gusto è un modo per celebrare l’enogastronomia di qualità e scoprire nuovi talenti, lanciandoli nel firmamento della ristorazione del Sud – spiega il direttore di Cronache di Gusto Fabrizio Carrera -. Crediamo nei giovani e nelle loro capacità di tracciare le strade per il futuro. Siamo anche convinti che la ristorazione di alta qualità sia un grande volano per il riscatto di tutto il Sud Italia e pertanto i giovani vanno motivati, incoraggiati e sostenuti, qualora dimostrino passione, tenacia e un pizzico di orgoglio”.

Il vincitore sarà proclamato la sera di martedì alla cena esclusiva da otto portate che si svolgerà al Palace Hotel di Mondello, preparata dai 10 chef finalisti della Gara di Gusto. I posti per partecipare alla cena sono limitati, tutte le informazioni sul sito di Cronache di gusto.