Sono entrambi in prognosi riservata i due feriti, coinvolti nella gara automobilistica di ieri mattina, svoltasia Piedimonte Etneo. I ragazzi sono stati ricoverati all’ospedale Cannizzaro di Catania. Si tratta di una donna e di un 15enne, entrambi trasferiti con elisoccorso e trattati, in codice rosso, al Trauma Center. Il ragazzo si trova in condizioni molto gravi, in quanto ha subito un politrauma con lesioni interne: operato d’urgenza, andrà ricoverato in Rianimazione. Politraumatizzata e grave, con una frattura al bacino, è anche la donna: i medici valuteranno a breve il trattamento più idoneo in questa fase.

I feriti

Da quanto riscontrato con la Centrale Operativa 118 Catania-Ragusa-Siracusa, i feriti nell’incidente in questione sarebbero stati otto: oltre ai due più gravi presi in carico all’ospedale Cannizzaro, gli altri meno gravi sono stati trasferiti all’ospedale di Taormina (due) e a quello di Acireale (quattro). Come riferito dalla dott.ssa Isabella Bartoli, responsabile della Co 118, sono state impiegate nell’intervento due eliambulanze e cinque autoambulanze.