Gadget tarocchi del Giro d’Italia sequestrati dalla Guardia di Finanza, in occasione del passaggio dei ciclisti sui Monti Iblei, nel Messinese, per la quarta tappa della 100° edizione della corsa più antica dello Stivale. Si tratta di più di 4.500 gadget messi in vendita senza le previste autorizzazioni amministrative.

Ad Acquedolci, i militari delle fiamme gialle hanno notato due persone lungo la strada con un veicolo pieno di materiale in vendita. La merce richiamava la manifestazione ciclistica famosa in tutto il mondo.

Le due persone, dagli accertamenti dei militari, non erano autorizzati alla vendita dei gadget, molti dei quali raffiguravano la “maglia rosa”. Ed è scattato il sequestro.