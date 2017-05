E’ arrivato l’accordo contro il terrorismo: i sette capi di Stato riunitisi ieri a Taormina hanno discusso intorno ad uno dei problemi che maggiormente preoccupa la comunità internazionale e che ha riscritto l’agenda dei temi da trattare durante il G7, dopo l’attacco a Manchester. “E’ un forte messaggio di amicizia, vicinanza e solidarietà alla Gran Bretagna”, ha dichiarato il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni.

Sfuma l’accordo sul clima

La stessa intesa non c’è stata sull’accordo di Parigi sul clima. Il punto cruciale è la posizione degli Stati Uniti, che non è stata resa eplicita durante il vertice. Donald Trump ha lasciato intendere di aver in corso una discussione interna e gli altri capi di Stato non hanno potuto fare altro che prenderne atto. Fonti della Casa Bianca fanno sapere che sulla questione climatica,il presidente degli Stati Uniti vuole arrivare ad una “giusta decisione”.

Decisione a cui, secondo Macron, si deve pretendere di poter arrivare, cercando di essere convincenti ed esigenti con Trump.

Migranti

La questione dei migranti sarà affrontata in maniera approfondita durante le sessioni di lavoro odierne, anche se già nella prima giornata del G7 il clima intorno a questo problema globale è stato abbastanza disteso, tanto che si è detto che sia raggiunto già un buon compromesso. Si lavorerà in maniera serrata alla definizione di due paragrafi del testo finale, ma sostanzialmente non ci sono problemi all’orizzonte, sopratutto con gli americani, che hanno chiesto maggiore attenzione alla sicurezza.

Il comunicato finale

Il summit dei sette capi di Stato si dovrebbe chiudere con un comunicato finale ‘snello’. Ci si aspetta di leggere un documento di soli 6 pagine, mentre le conclusioni dei precedenti vertici sono state contenute in comunicati di circa 30 pagine. Al documento finale sarà, infine, allegata una dichiarazione sulla lotta al terrorismo.

Nessuna conferenza stampa per Donal Trump

Non è prevista nessuna conferenza stampa, al termine del summit, Donald Trump. La Casa Bianca fa sapere che il presidente americano parteciperà ai lavori del G7 a partire dalle 9,15. In seguito è atteso al pranzo del G7 e alla sessione di lavoro. Da lì, il programma presidenziale prevede l’appuntamento delle 17,15 a Sigonella, dove Trump rilascerà una dichiarazione, prima di partire verso Washington alle 17,54.