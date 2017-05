Catania – Giovedì 25 maggio alle ore 17.00 presso la sala conferenze del Palazzo ESA, Presidenza della Regione Siciliana, via Beato Bernardo 5, Catania si terrà il convegno: “La Sicilia verso l’economia Circolare e la sostenibilità ambientale con Rifiuti Zero”.

Il convegno, organizzato dall’Ufficio Speciale per la Raccolta Differenziata, diretto dall’ing. Salvatore Cocina, ospiterà la relazione del professore Paul Connett.

Paul Connett a sostegno della strategia Rifiuti Zero

Scienziato e attivista statunitense, Paul Connett, contemporaneamente al G7 di Taormina ha voluto essere presente in Sicilia per parlare della filosofia e strategia ZeroWaste che trasforma ogni rifiuto in una risorsa da riutilizzare e per creare energia. Professore di chimica e tossicologia Connett è stato tra i fondatori della strategia Rifiuti Zero negli Stati Uniti che vede la raccolta differenziata come un tassello essenziale per la realizzazione del nuovo paradigma socio tecnologico dell’economia circolare.

Al convegno sono stati invitati tutti i sindaci, gli amministratori e gli operatori del settore ecologia della Sicilia nonché tutte le associazioni di volontariato ambientaliste sensibili ai temi dell’innovazione green e della tutela dell’ambiente. Si attende, in conclusione del convegno la presenza del Presidente della Regione Siciliana, on. Rosario Crocetta.