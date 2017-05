È stata danneggiata, nella notte degli ignoti, la tenda presente nell’ospedale Garibaldi di Catania realizzata nell’ambito del progetto di sicurezza del G7 di Taormina che si svolgerà il 26 e il 27 maggio per fornire cure da “antiterrorismo” e “biocontenimento”.

L’istituto è stato identificato nel piano sanitario straordinario per il G7 come unica “unità ospedaliera di riferimento per il bioncontenimento”. La tenda che può ospitare fino a 30 pazienti presenta un taglio netto sulla superficie realizzato probabilmente con uno strumento acuminato, che potrebbe essere stato fatto entrare all’interno.

La reazione dell’ospedale

L’episodio è stato immediatamente denunciato alle forze dell’ordine. “È un atto gravissimo – afferma l’ospedale in una nota – di cui ancora non si conoscono autori e motivi e che blocca momentaneamente le attività sanitarie legate al G7”. Il direttore generale dell’ospedale Giorgio Santonocito ha spiegato invece la situazione attuale: “Sono state subito coinvolte le autorità di pubblica sicurezza e militari e siamo in attesa di capire quanto è successo. I nostri tecnici, insieme agli operatori della Croce Rossa Italiana, sono già all’opera per risolvere il problema strutturale nel più breve tempo possibile”.