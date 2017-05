Ieri alle ore 11.30 a Palazzo Corvaja a Taormina si è tenuta la conferenza stampa per la presentazione dei quadri di Antonello da Messina che hanno raggiunto il Caravaggio già esposto all’interno dello scenografico allestimento di Unescosites, mostra ideata e realizzata da Roberto Celli, Ceo di Beni Culturali. I tre capolavori di Antonello da Messina sono L’Annunciata di Palazzo Abatellis di Palermo, il Ritratto di ignoto del Museo Mandralisca di Cefalù e la Tavoletta bifronte del Museo Regionale di Messina.

Quattro capolavori

Dunque quattro autentici capolavori vanno a impreziosire Taormina immersa nel palcoscenico del G7, in una formidabile impresa di promozione del patrimonio culturale e variegato dell’isola”. “E’ ragionevole supporre – ha dichiarato l’Ing. Roberto Celli, CEO e founder di Beni Culturali – che il Caravaggio durante i suoi studi a Venezia abbia incontrato le opere di Antonello da Messina e probabilmente abbia tratto dal maestro siciliano spunti importanti per i suoi “quadretti di devozione” e la sua arte pittorica”. I capolavori pittorici di Antonello da Messina e Michelangelo Merisi , così significativamente accostati, delineeranno un importante periodo di storia pittorica e culturale della Sicilia e rimarranno esposti a Palazzo Corvaja insieme alla mostra dal titolo Unescosites/Italian Heritage and Arts, inaugurata l’8 aprile.