«Il Corso Italia di Catania, uno dei principali salotti buoni della città sta diventando una specie di “salvadanaio” dove i ladri possono attingere a piene mani e trafugare merce per migliaia di euro».

Lo dichiara la consigliera comunale Ersilia Saverino, che prosegue: «l’ultimo caso, la scorsa notte, con due attività colpite dalla cosidetta “spaccata”. In qualità di consigliera comunale chiedo immediatamente un piano di sicurezza radicale che possa prevenire i continui furti e saccheggi in un’area a forte vocazione commerciale. Se le istituzioni, politiche e sociali, non danno un segnale forte in tal senso il rischio è di ritrovarsi l’intero Corso Italia con le saracinesche abbassate perchè gli imprenditori non vorranno più investire qui».

«Oggi – afferma la Saverino – stiamo assistendo ad una “militarizzazione” di tante zone della città con i negozi che posizionano sui marciapiedi i paletti davanti alle proprie attività. Il cittadino che perde fiducia nelle istituzioni è il primo segnale di una decadenza collettiva che va evitata in tutti i modi. Per queste ragioni la prossima settimana chiederò un incontro, a cui far partecipare tutti i soggetti interessati, e gettare così le basi per una concertazione comune che serva a garantire la sicurezza in Corso Italia e in molte altre zone di Catania a forte vocazione commerciale del capoluogo etneo».