A Monreale i carabinieri hanno tratto in arresto Osvaldo Lo Bianco, 32 anni, e T. g. b., 29 anni. Sono stati sorpresi in via Regione Siciliana, quasi a ridosso della frazione di San Martino delle Scale, mentre “rubavano 10 metri di cavi elettrici in rame dopo averli tranciati con una cesoia da alcuni pozzetti di derivazione posti alla base dei lampioni dell’illuminazione pubblica”.

L’asportazione avrebbe provocato l’interruzione dell’illuminazione. La perquisizione domiciliare eseguita dai militari permetteva di rinvenire all’interno dell’abitazione dei due arrestati più di 2 chilogrammi di tubi di rame, utilizzati per gli impianti del gas.

I due alla vista dei Carabinieri erano in pantaloncini e scarpe ginniche e fingevano di fare “jogging”: “trucco utilizzato – spiegano i militari – per non dare nell’occhio dei numerosi automobilisti di passaggio”.