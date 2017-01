CATANIA – «I 16 milioni di euro stanziati dal Governo per il programma straordinario possono rappresentare la svolta per la circoscrizione di “Cibali-Trappeto Nord-San Giovanni Galermo”. Un territorio dove i problemi legati alla mancanza di sicurezza ed ai disagi sociali sono sotto gli occhi di tutti. Bisogna fare in modo che quello che il nostro sindaco definisce “ un preciso segno di attenzione verso Catania” non diventi solo passerella politica con tante parole e pochi fatti».

Così Erio Buceti, consigliere della IV municipalità, sottolinea l’importanza di coinvolgere in questo progetto le associazioni che possano fare da “trade union” tra l’amministrazione centrale e il territorio.

«L’inclusione sociale, il disagio abitativo, la mobilità sostenibile e le attività culturali sono questioni che ho trattato nel corso degli ultimi anni insieme ai parroci, ai volontari ed ai semplici cittadini che hanno a cuore le sorti del proprio territorio. Nella circoscrizione di “Cibali-Trappeto Nord-San Giovanni Galermo” ci sono casi di grande valore sociale e partecipazione attiva come la chiesa “Zaccaria ed Elisabetta” di Padre Giuseppe Catalfo, a San Giovanni Galermo, e l’associazione “Solarium”».

«Esempi – conclude Buceti – che oggi fanno la differenza in contesti sempre in bilico tra riscatto e degrado perchè aiutano tanti giovani a sviluppare le loro potenzialità tenendoli lontani dalle tentazioni della strada. E’ anche a loro che l’amministrazione deve rivolgersi nella lotta al degrado, al vandalismo e all’incuria che colpisce le piazze e gli altri luoghi di socializzazione della IV municipalità. Allo stesso tempo, vanno potenziati i controlli, da parte delle istituzioni e delle forze dell’ordine, nella IV municipalità visto che, da San Giovanni Galermo a Cibali, oggi i furti ai negozi e le sparizioni di scooter, copertoni d’auto, caditoie e cavi di rame sono continui».