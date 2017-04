Il report “Il futuro demografico del Paese” stilato dall’Istat parla chiaro. Nei prossimi anni assisteremo ad uno spostamento del peso della popolazione dal Mezzogiorno al Centro-nord del Paese.

Secondo le previsioni, nel 2065 il Centro-nord accoglierebbe il 71% di residenti contro il 66% di oggi; il Mezzogiorno invece arriverebbe ad accoglierne il 29% contro il 34% attuale.

I nuovi scenari

Nel Mezzogiorno il calo di popolazione si manifesterà lungo l’intero periodo. Per il Centro-nord invece, superati i primi trent’anni di previsione con un bilancio demografico positivo ci sarà un progressivo declino della popolazione che si compierà soltanto dal 2045 in avanti.

La probabilità empirica che la popolazione del Centro-nord abbia nel 2065 una popolazione più ampia rispetto a oggi è pari al 31%, mentre nel Mezzogiorno è pressochè nulla.

Fuga all’estero

La popolazione residente in Italia sarà pari a 58,6 milioni nel 2045 e a 53,7 milioni nel 2065. La perdita rispetto al 2016 (60,7 milioni) sarebbe di 2,1 milioni di residenti nel 2025 e di 7 milioni nel 2065.

Tenendo conto della variabilità associata agli eventi demografici – precisa Istat – la stima della popolazione al 2065 oscilla da un minimo di 46,1 milioni a un massimo di 61,5. La probabilità di un aumento della popolazione al 2065 è pari al 7%.

Le future nascite non saranno sufficienti a compensare i futuri decessi. Nello scenario mediano, dopo pochi anni di previsione il saldo naturale raggiunge quota -200mila, per poi passare la soglia -300 e -400mila unità in meno nel medio e lungo termine.

L’età media della popolazione passerà dagli attuali 44,7 a oltre 50 anni del 2065. Secondo il report, “il processo di invecchiamento della popolazione è da ritenersi certo e intenso”.

Il contributo demografico dei migranti

Il saldo naturale della popolazione in Italia trae parziale sollievo dalle migrazioni. L’effetto addizionale del saldo migratorio sulla dinamica di nascite e decessi comporta 2,5 milioni di residenti aggiuntivi nel corso dell’intero periodo previsto, ovvero fino al 2065.

Si parla di una quota annua di immigrati dall’estero che si mantiene a lungo poco sotto il livello delle 300 mila unità per poi gradualmente scendere fino al livello delle 270mila unità annue entro il 2065. Secondo questa ipotesi si prevede che nell’intervallo temporale fino al 2065 immigrino complessivamente in Italia 14,4 milioni d’individui.

Dopo una prima fase di lieve diminuzione, da 157 a 132mila tra il 2016 e il 2035, gli emigrati per l’estero presentano a loro volta un’evoluzione stabile nel medio e lungo termine. Intorno a un valore medio di 130mila unità annue dal 2035 in avanti. In totale sarebbero 6,7 milioni gli emigrati dall’Italia nell’intero arco di proiezione.

Aspettative di vita

Entro il 2065 la vita media crescerebbe fino a 86,1 anni e fino a 90,2 anni. Rispettivamente per uomini e donne (80,1 e 84,6 anni nel 2015). L’incertezza assegna limiti di confidenza compresi tra 84,1 e 88,2 anni per gli uomini e tra 87,9 e 92,7 anni per le donne.

La fecondità, è prevista in rialzo, da 1,34 a 1,59 figli per donna nel periodo 2016-2065 secondo lo scenario mediano.

L’incertezza aumenta lungo il periodo di previsione. L’intervallo di confidenza proiettato al 2065 è piuttosto alto e oscilla tra 1,25 e 1,93 figli per donna. La prospettiva di un recupero della fecondità (da 1,34 figli per donna nel 2016 a 1,59 entro il 2065) non basterà. Il numero di nati risulterà comunque insufficiente a compensare l’aumentato numero di defunti.