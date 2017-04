La redazione di SiciliaNews24 vi propone la ricette delle frittelle di zucca per il weekend.

Ingredienti:

500 gr di polpa di zucca

50 gr di zucchero

100 gr di farina

2 uova

Zucchero a velo

Preparazione

Lessiamo la zucca in acqua bollente e schiacciamola con una forchetta. Se dovesse essere troppo acquosa, cuociamola per qualche minuto in un pentolino per far evaporare il liquido in eccesso. In una ciotola, mescoliamo la purea così ottenuta con la farina, lo zucchero e i tuorli delle uova. A parte, montiamo gli albumi a neve ben ferma e incorporiamoli delicatamente al composto.Versiamo cucchiaiate del composto in abbondante olio caldo. Quando le frittelle sono dorate, mettiamole su un foglio di carta assorbente e cospargiamole di zucchero a velo.

Le vostre frittelle saranno ottime da servire e a noi non resta che dire: buon appetito!