Questa mattina, nel comitato elettorale di Ismaele La Vardera, si è tenuta la conferenza stampa di Fratelli d’Italia. Erano presenti oltre all’onorevole La Russa e il candidato Ismaele La Vardera, il coordinatore regionale del partito Giampiero Cannella e il coordinatore provinciale Raoul Russo.

Matteo Salvini e Giorgia Meloni saranno nel capoluogo siciliano a Maggio per sostenere la candidatura a sindaco di Ismaele La Vardera. Lo ha annunciato La Vardera nel corso della conferenza stampa.

“L’unico vero centro destra siamo noi – ha ribadito il candidato sindaco La Vardera – il resto è solo un pastone politico, in questa campagna elettorale sta succedendo qualcosa di straordinario che rimarrà nella storia di questa campagna elettorale. Tutti quanti stanno fuggendo dai partiti e stanno prendendo per i fondelli i palermitani fondando partiti nuovi e movimenti civici che hanno sempre “dentro” uomini politici. Noi questa mattina non vi stiamo presentando “Sorelle D’Italia” o “Salvini con loro”, noi abbiamo il coraggio di mettere “ Noi con Salvini” e “Fratelli d’Italia” perché crediamo nelle ideologie politiche rappresentate da uomini che hanno una credibilità.

Sono l’unico candidato che ha preteso che i partiti politici mi accompagnassero. Non ho esperienza, è vero. Ma cammino a fianco di uomini che la politica la fanno da anni e sanno consigliarmi.

Noi sappiamo con chi vogliamo andare, abbiamo le idee chiare e non prendiamo in giro la gente. Grazie a Fratelli D’Italia per la fiducia”

“Abbiamo aperto gli occhi e abbiamo valutato quale fosse la strada migliore per Fratelli D’ Italia da offrire a Palermo e il nostro incontro con Ismaele è stato un colpo di fulmine – ha detto il leader di Fratelli D’Italia Ignazio La Russa «Ismaele è il nostro Dybala. Per vincere servono coraggio, innovazione, passione ed entusiamo sposati ovviamente con la capacità. Lui ha tutte caratteristiche che servono per vincere e amministrare una città come Palermo. Qualcuno ci dice che è troppo giovane e troppo inesperto, lo dicevano anche di Dybala, che, invece, ha ridicolizzato i golia del calcio europeo. Noi sfidiamo gli analisti a riflettere che nulla è impossibile per chi ha qualità e passione – ha aggiunto La Russa – e il mio auspicio è che questa sfida amministrativa a Palermo possa concludersi come quella di Dybala, che ce l’ha fatta ad arrivare contro i pronostici iniziali. Orlando è considerato un usato sicuro ma dopo cinque anni l’usato diventa non da rottamare ma sicuramente meno sicuro”.