Francesco Basile è il nuovo rettore dell’Università di Catania per il sessennio 2017-2023.

A spoglio ancora in corso, il presidente della Scuola di Medicina già soltanto con i voti espressi dai docenti e dai 95 rappresentanti degli

studenti ha infatti superato il quorum di 794 preferenze richiesto per l’elezione al primo turno, ottenendo 851 voti, contro i 332 del

direttore del dipartimento di Ingegneria e architettura, Enrico Foti.

29 sono state le schede bianche, 35 le nulle.

Queste le sue prime dichiarazioni: “Non è facile commentare questo risultato, voglio ringraziare il Decano Salvatore Brullo che ha condotto in maniera corretta ed efficiente il periodo elettorale e le votazioni di oggi. Poi ringrazio il professore Foti per la competizione leale, mostrando interesse per le sorti del nostro Ateneo. Ringrazio il prof. Filippo Drago, che ha confermato l’antica amicizia scegliendo di camminare sulla stessa linea almeno nella parte finale del percorso”.

“Ringrazio – prosegue Basile – tutti coloro che hanno voluto esprimere la loro preferenza, al di là delle mie aspettative. Spero di poter ricambiare tanta fiducia, adesso ho un grosso peso di responsabilità che spero di riuscire a meritare, affinché non vi pentiate di avere espresso questo voto. Vogliamo ripartire velocemente, vogliamo fare il bene della nostra università, con un meccanismo di condivisione, partecipazione e democrazia, che cercherò di mettere in pratica. Dedico un pensiero particolare agli studenti che sento vicini, da loro si possono avere le idee migliori per far progredire la nostra università, e al personale tecnico-amministrativo, che lavora in maniera seria e rigorosa e va tenuto in grande considerazione, sia nella gestione dell’università che per le sue lecite aspettative”.

“Dobbiamo aprire l’Università all’esterno, – conclude il nuovo rettore – al territorio, al mondo del lavoro, alle imprese, agli enti, sia per avere più risorse economiche ed umane, e per riuscire a dare delle opportunità occupazionali ai nostri giovani. Penso ad un Ateneo che sia il centro culturale del territorio, dobbiamo lavorare in questa direzione.

Desidero ringraziare infine il rettore Giacomo Pignataro, sia per la sua presenza qui, sia per il suo lavoro e il suo impegno, da lui mi aspetto consigli e supporto soprattutto all’inizio di questo percorso.

Vorrei infondere a tutti serenità, e l’entusiasmo di stasera la infonde a me, quindi è un buon punto di partenza, e insieme forza e determinazione”.