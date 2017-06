Ho viaggiato in Siberia per 25000 Km per fotografare le popolazioni indigene, ecco i risultati dopo 6 mesi.

Ciao! Sono Alexander Khimushin. Nove anni fa ho messo il mio zaino in spalla per vedere il mondo e sono stato continuamente in giro visitando 84 paesi. Ho realizzato che sono le persone a rendere i luoghi davvero magnifici.