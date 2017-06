Topo d’appartamento viene arrestato a Palermo. I carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato per il reato di tentato furto aggravato, Gianluca Porrovecchio, 35 anni.

I Carabinieri, allertati dalla Centrale Operativa, si sono portati in via Andrea Morosini dove hanno sorpreso il Porrovecchio fuggire via dall’ingresso di una palazzina.

Dalle indagini esperite dai Carabinieri viene accertato che il giovane in menzione aveva tentato di forzare con un cacciavite la porta d’ingresso di un abitazione sita al terzo ed ultimo piano di una piccola palazzina, nel tentativo, fallito, di introdurvisi, anche perché, viene udito “armeggiare” dagli occupanti l’appartamento stesso.

Recuperati arnesi per lo scasso

Durante la fuga, Porrovecchio, abbandona un grosso cacciavite ed una tenaglia, recuperati e posti sotto sequestro dai Carabinieri.

Al termine delle formalità di rito, Porrovecchio è stato accompagnato presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.

Dopo la convalida dell’arresto l’uomo è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con apposizione del braccialetto elettronico.