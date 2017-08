La coordinatrice nazionale di Forza Italia Giovani, on. Anna Grazia Calabria, ha nominato la coordinatrice palermitana di Forza Italia Giovani. Si tratta di Teresa Leto, giovane militante candidatasi alle ultime elezioni amministrative con un consenso straordinario di oltre milleduecento preferenze.

“I criteri di scelta dei dirigenti di Forza Italia Giovani devono essere basati sulla meritocrazia, la passione, l’impegno. Teresa Leto li incarna tutti – dichiara Dario Moscato, coordinatore regionale di Forza Italia Giovani.” “Aggiungo che sulla nomina di Teresa l’intero Partito ha manifestato un unanime consenso ed un unanime senso di rispetto. Sono certo che la neo coordinatrice palermitana saprà dare il giusto slancio all’iniziativa politica di Forza Italia Giovani, coinvolgendo l’intero partito nell’azione di radicamento sul territorio”.

“Apprendere di essere stata scelta dal Partito – dichiara Teresa Leto – per ricoprire un incarico cosi delicato e prestigioso mi onora e mi riempie di gioia. I ringraziamenti di rito vanno al coordinatore regionale Dario Moscato ed alla coordinatrice provinciale Valeria Sapienza per avermi proposta ed all’on. Calabria. Ma non posso non avere una parola di riguardo per l’on. Gianfranco Miccichè che ha sintetizzato il gradimento di tutto il Partito. Forza Italia Giovani rappresenterà, per me e per i tanti che vi militano e che vi militeranno, una palestra di vita, un’occasione di impegno sociale che cercherò di arricchire ogni giorno con dedizione”.

“Sono cosciente della responsabilità che il ruolo comporta – conclude la neo coordinatrice – ed intendo affrontarlo con serietà e spirito di unità. A settembre lanceremo una campagna di adesioni al Movimento Giovanile che servirà anche come occasione per presentare la nuova squadra di dirigenti ai tanti militanti e simpatizzanti”.