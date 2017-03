“La nuova proprietà del centro commerciale Forum di Palermo ha deciso, in modo unilaterale, di non rinnovare i contratti di affitto di numerose imprese locali, che occupano superfici inferiori ai 100 metri quadrati, costringendole alla chiusura e ai licenziamenti. Una scelta inaccettabile che guarda solo ai profitti ma che soprattutto contraddice gli impegni assunti in sede di concessione di autorizzazione all’apertura del centro, che prevedevano espressamente che almeno il 30% delle attività commerciali sarebbe state espressione del territorio. Ieri la commissione Attività produttive del Comune, da me presieduta, ha convocato le parti ma il Forum Palermo non si è presentato: una mancata volontà di dialogo e confronto che riteniamo inaccettabile e dannosa. I sindacati, presenti al tavolo, hanno manifestato la loro preoccupazione e pertanto riconvocheremo la riunione, nella speranza che la direzione del centro commerciale ritorni sui suoi passi ed eviti la chiusura dei negozi e i conseguenti licenziamenti che Palermo non può tollerare”.

Lo dichiara Paolo Caracausi, presidente della commissione Attività produttive del comune di Palermo.