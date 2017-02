PALERMO – Quello di domani al Rocket Bar di Palermo non sarà una semplice performance. I Forsqueak hanno voglia di festeggiare e lo faranno in un luogo ideale, con la loro musica e i loro estimatori: quelli che hanno sostenuto la campagna di ‘fundraising’ via MusicRaiser, grazie alla quale i Forsqueak potranno finalmente chiudere i lavori per il secondo album, che sarà pubblicato prossimamente da Almendra Music. A tutti i ‘raisers’ che hanno contribuito alla stampa e alla promozione di questo imminente nuovo lavoro, il quartetto palermitano consegnerà il codice per scaricare e ascoltare l’album in anteprima; solo per questa occasione, inoltre, i presenti potranno prenotare il cd d un prezzo speciale, ricevendo così il codice per il download immediato. Durante la serata sarà proiettato il videoclip di animazione del brano Hamster, realizzato da Caterina Sciortino.

Forsqueak è due chitarre, basso e batteria, rock, jazz, prog e improvvisazione; è viaggio, paesaggio, salpare e approdare, gioia nero distorto muri e mare; è trame armoniche complesse e poliritmie che deflagrano in un esito “vicino a forme rock evolute, tra suggestioni prog e accenni di noise ed elettronica, ma […] con la libertà e l’imprevedibilità proprie del jazz” (Musica Jazz), e in cui “il cortocircuito tra l’estrema libertà creativa e la padronanza tecnica dà vita a composizioni stratificate, che si lanciano in avvincenti saliscendi ritmici senza comunque mai perdere di vista una salutare ironia” (Il Mucchio).

Forsqueak è consapevolezza delle tradizioni avant-rock e avant-jazz – con un omaggio a Robert Wyatt fin dal nome della band – mediate della lezione math- e post-rock di band come Battles e Mogwai, e risintetizzate in una alchimia musicale ricca e inclusiva, piena di storie, complessa e immediata come la Palermo dei membri del quartetto: Bruno Pitruzzella (chitarra), Sergio Schifano (chitarra), Luca La Russa (basso) e Simone Sfameli (batteria). Bruno, Sergio, Luca e Simone sono 4 colonne portanti di Almendra Music, alle cui storie di suoni contribuiscono con pensiero e perizia musicali fin dalla sua fondazione, a partire dal loro album di debutto, uscito nel 2013: Parental Advisory: Absolutely No Lyrics!.