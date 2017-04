Una delle numerose alternative vegetali al formaggio è la formaggella di mandorle. Gli ingredienti necessari sono alla portata di tutti e dilettarsi nella sua preparazione sarà facile e anche divertente. Si otterrà un formaggio di mandorle saporito, versatile e light che non farà rimpiangere quello tradizionale. La ricetta è della Chef Enza Arena, esperta in alimentazione vegetariana/vegana e Official Coach di Veg Sicilia, Associazione Vegetariani e Vegani Siciliani leader a Catania nella divulgazione della dieta vegetale, naturale e a km.0

Formaggio di mandorle

Ingredienti:

200 gr di mandorle pelate

½ cucchiaino di fermenti lattici in polvere

Succo di mezzo limone

200 ml di latte di mandorle o acqua

Lievito alimentare

Aglio in polvere

Semi di anice

Pepe nero

Un pizzico di sale

Preparazione:

Mettete in un bicchiere frullatore le mandorle e i restanti ingredienti.

A parte portate a 41/42°C l’acqua o il latte vegetale, versatelo nel frullatore e frullate alla massima potenza fino a d amalgamare tutti gli ingredienti.

Regolate di sale e di spezie se necessario.

Versate il contenuto in un colino o in una fuscella e lasciate riposare una notte intera, avvolto in un panno e lontano da spifferi d’aria. Successivamente conservate in frigo in contenitore ermetico per circa 5 giorni.

La formaggella è ottima spalmata sul pane oppure aggiunta alle minestre, zuppe e vellutate.