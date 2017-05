Forti raffiche di vento oggi sull’Aeroporto di Catania. L’aeroporto è rimasto, però, regolarmente operativo. A causa delle avverse condizioni atmosferiche si sono verificati moltissimi ritardi nei voli in arrivo e in partenza. Alcuni aerei, inoltre, sono stati dirottati su Comiso, Lamezia Terme, Palermo e Malta.

I voli dirottati

Questi gli aerei dirottati: a Palermo il volo Volotea da Verona e il volo Easy Jet da Milano Malpensa; a Comiso (Ragusa) sono atterrati un volo Ryanair da Pisa, un volo Alitalia da Roma e un Klm da Milano Linate. Atterrato, invece, a Malta un volo della British Airways proveniente da Londra Gatwick. Cancellato il volo proveniente da Berlino di Alitalia-Air Berlin.

La tratta in autobus da Comiso a Catania durerà probabilmente molto di più del viaggio che ha portato i passeggeri in Sicilia dalla Toscana, ma fino a quando le condizioni meteo non miglioreranno, potrebbero verificarsi ulteriori disagi.